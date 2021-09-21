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В США количество смертей от COVID достигло уровня пандемии испанки

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США, Вторник 21 сентября 2021 09:13
В США количество смертей от COVID достигло уровня пандемии испанки Фото: В США количество смертей от COVID достигло уровня пандемии испанки (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Соединенных Штатах число погибших от коронавируса превысило число жертв пандемии испанки. Рубеж совпал с новой волной тяжелых заболеваний и госпитализаций от COVID среди в основном невакцинированных людей в южных и средне-западных штатах США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Эксперты предупреждают, что распространение штамма "Дельта" приводит системы здравоохранения в наиболее пострадавших штатах к кризису и ставит под угрозу экономическое восстановление США.

По их словам, политические разногласия по поводу ношения масок, обязательной вакцинации и повторных прививок продолжают осложнять борьбу с пандемией и рискуют ее затянуть.

Согласно последней оценке Университета Джона Хопкинса, число умерших от COVID в США составило 675 446 человек. Это примерно столько же, сколько общее число смертей в США от испанского гриппа, самой тяжелой пандемии в новейшей истории.

Точных подсчетов в начале XX века не проводились, но по приблизительным расчетам Центров по контролю и профилактике заболеваний США от него в Соединенных Штатах погибли порядка 675 тысяч человек. При этом по всему миру погибли не менее 50 млн человек.

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