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США известно об издевательствах россиян над сотрудниками ЗАЭС, - Госдеп

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 18 августа 2022 22:22
США известно об издевательствах россиян над сотрудниками ЗАЭС, - Госдеп Фото: Нед Прайс, представитель Госдепа США (flickr by U.S. Department of State)
Автор: Иван Носальский

США знают о принуждении и издевательствах российских оккупантов над сотрудниками Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя Госдепа США Неда Прайса, которое приводит CNN.

"Нам известно о сообщениях, что российские сотрудники издевались и принуждали (персонал ЗАЭС - ред.)", - заявил Прайс.

По его словам, такие действия со стороны россиян являются безрассудными, поскольку они влияют на ядерную безопасность станции.

"Мы приветствуем украинские власти и операторов за их приверженность ядерной безопасности в самых сложных обстоятельствах. Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают безрассудное пренебрежение Россией ядерной безопасностью", - добавил Прайс.

Он подчеркнул, что МАГАТЭ необходимо получить доступ к станции, чтобы обеспечить безопасность и сохранность завода и провести мониторинг ядерного материала.

Напомним, ранее в Минэнерго заявили, что на захваченной российскими войсками Запорожской атомной электростанции (АЭС) персонал держат в заложниках и подвергают пыткам.

Также мы писали, что руководители Запорожской атомной электростанции не могут выехать из Энергодара из-за угроз оккупантов.

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