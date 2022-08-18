США известно об издевательствах россиян над сотрудниками ЗАЭС, - Госдеп

США знают о принуждении и издевательствах российских оккупантов над сотрудниками Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя Госдепа США Неда Прайса, которое приводит CNN .

"Нам известно о сообщениях, что российские сотрудники издевались и принуждали (персонал ЗАЭС - ред.)", - заявил Прайс.

По его словам, такие действия со стороны россиян являются безрассудными, поскольку они влияют на ядерную безопасность станции.

"Мы приветствуем украинские власти и операторов за их приверженность ядерной безопасности в самых сложных обстоятельствах. Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают безрассудное пренебрежение Россией ядерной безопасностью", - добавил Прайс.

Он подчеркнул, что МАГАТЭ необходимо получить доступ к станции, чтобы обеспечить безопасность и сохранность завода и провести мониторинг ядерного материала.