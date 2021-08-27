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США не изменили планы вывести войска из Афганистана к 31 августа после терактов

Автор: Артур Родивилов

Американские власти допускают, что ВС США в Афганистане могут подвергнуться новым атакам до завершения эвакуации из республики. Вашингтон не изменил планов вывести войска к 31 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Ее спросили, считает ли Вашингтон, что американские военнослужащие могут подвергнуться в Кабуле еще одной атаке до завершения операции по эвакуации 31 августа.

"Члены нашей команды по национальной безопасности заявили, что речь идет о сохраняющихся угрозах. Мы внимательно следим за ними. Военачальники на местах предпринимают шаги по защите наших войск", - добавила она.

Псаки отметила, что осталось эвакуировать из Афганистана около 1,5 тыс. американцев.

По ее словам, государственные флаги будут приспущены на всей территории США в знак скорби по погибшим в террористической атаке в Кабуле.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что в полной мере несет ответственность за последние события в Афганистане.

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Кабул