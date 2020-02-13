США ищут спецпосланника для переговоров с РФ по вооружениям

Белый дом ищет спецпосланника для ведения с Россией переговоров по контролю над вооружениями, но пока никто не согласился занять эту должность. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Politico.

Сообщается, что поиски спецпосланника продолжаются с конца прошлого года. До сих пор администрация не смогла найти никого, кто согласился бы занять эту должность.

Отмечается, что, согласно различным источникам, в списке кандидатов на эту роль фигурируют: бывший посол и переговорщик по Договору о сокращении стратегических вооружений Ричард Берт, чиновник министерства финансов Маршалл Биллингсли и бывший советник Джорджа Буша-младшего по национальной безопасности Стивен Хэдли.

Ранее в США анонсировали переговоры с Россией по контролю над вооружениями.

Напомним, в Министерстве иностранных дел России ранее заявили, что ситуация в сфере мировой стратегической стабильности ухудшается, из-за чего есть риск возникновения ядерной войны.

А в марте в Пентагоне заявили, что РФ может применить ядерное оружие.