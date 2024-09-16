У США ідентифікували підозрюваного у другій спробі вбивства Трампа, - CNN

Нагадаємо, у неділю ввечері передвиборний штаб Трампа заявив, що колишній президент перебуває в безпеці після того, як поблизу нього пролунали постріли. ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що стрілянина сталася поблизу гольф-клубу і не мала стосунку до Трампа.

Пізніше Федеральне бюро розслідувань назвало інцидент "схожим на спробу вбивства колишнього президента Трампа".

Інцидент стався на полі для гольфу Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч, Флорида. Агенти Секретної служби, що охороняли Трампа, нібито помітили озброєного чоловіка і відкрили по ньому вогонь. Пізніше підозрюваного затримали в його автомобілі. Він перебуває під вартою.

Міністерство юстиції США готує кримінальні звинувачення у зв’язку з хакерською атакою Ірану, спрямованою на президентську кампанію Трампа.

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