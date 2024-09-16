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У США ідентифікували підозрюваного у другій спробі вбивства Трампа, - CNN

Фото: експрезидент США Дональд Трамп (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У ФБР ідентифікували підозрюваного у справі про другу спробу замаху на життя кандидата в президенти США Дональда Трампа як 58-річного Райана Рута. В його минулому - вісім арештів, ймовірно, за незначні правопорушення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Телеканал у цій інформації посилається на три джерела в правоохоронних органах.

Спеціальна група Конгресу з розслідування першої спроби вбивства Трампа вимагає брифінгу з Секретною службою після недільного інциденту в гольф-клубі Трампа у Флориді.

За словами джерел телеканалу, представники розвідки США нещодавно поінформували представників кампанії Трампа про нові ознаки того, що Іран планує посилити напади на колишнього президента та його оточення.

Сам Трамп заявив у електронному листі зі збору коштів, що після інциденту у Флориді його "рішучість стала ще сильнішою".

 

Нагадаємо, у неділю ввечері передвиборний штаб Трампа заявив, що колишній президент перебуває в безпеці після того, як поблизу нього пролунали постріли. ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що стрілянина сталася поблизу гольф-клубу і не мала стосунку до Трампа.

Пізніше Федеральне бюро розслідувань назвало інцидент "схожим на спробу вбивства колишнього президента Трампа".

Інцидент стався на полі для гольфу Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч, Флорида. Агенти Секретної служби, що охороняли Трампа, нібито помітили озброєного чоловіка і відкрили по ньому вогонь. Пізніше підозрюваного затримали в його автомобілі. Він перебуває під вартою.

Міністерство юстиції США готує кримінальні звинувачення у зв’язку з хакерською атакою Ірану, спрямованою на президентську кампанію Трампа.

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Дональд Трамп