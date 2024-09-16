У США ідентифікували підозрюваного у другій спробі вбивства Трампа, - CNN

У ФБР ідентифікували підозрюваного у справі про другу спробу замаху на життя кандидата в президенти США Дональда Трампа як 58-річного Райана Рута. В його минулому - вісім арештів, ймовірно, за незначні правопорушення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Телеканал у цій інформації посилається на три джерела в правоохоронних органах. Спеціальна група Конгресу з розслідування першої спроби вбивства Трампа вимагає брифінгу з Секретною службою після недільного інциденту в гольф-клубі Трампа у Флориді. За словами джерел телеканалу, представники розвідки США нещодавно поінформували представників кампанії Трампа про нові ознаки того, що Іран планує посилити напади на колишнього президента та його оточення. Сам Трамп заявив у електронному листі зі збору коштів, що після інциденту у Флориді його "рішучість стала ще сильнішою".