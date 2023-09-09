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У США ідентифікували останки двох жертв теракту 11 вересня

Фото: У США ідентифікували останки двох жертв теракту 11 вересня (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Сполучених Штатах ідентифікували останки двох осіб, які загинули внаслідок теракту 11 вересня 2001 року у Всесвітньому торговому центрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Влада підтвердила ідентифікацію останків чоловіка і жінки за кілька днів до 22-ї річниці теракту із захопленням літака, унаслідок якого загинули близько 3 тисяч людей у Нижньому Мангеттені. Їхні імена не розголошуються на прохання сімей.

Видання зазначає, що до теперішнього часу медична експертиза Нью-Йорка змогла встановити зв'язок між останками 1649 жертв Всесвітнього торгового центру, що являє собою кропіткий процес, заснований на використанні передових методів секвенування ДНК для дослідження фрагментів тіл, знайдених під уламками.

За словами експертів, завдяки вдосконаленню технології секвенування, зокрема підвищенню чутливості тестів і прискоренню термінів їхнього проведення, вдалося ідентифікувати рештки, які протягом десятиліть залишалися такими, що не ідентифікуються за ДНК.

Теракт 11 вересня

Теракти 11 вересня 2001 року - серія з чотирьох скоординованих терактів, скоєних у США терористами "Аль-Каїди". О 08:46 11 вересня чотири групи терористів (19 осіб) захопили чотири рейсові пасажирські літаки.

Терористи направили два літаки на вежі Всесвітнього торгового центру в південній частині Мангеттена в Нью-Йорку. Рейс 11 American Airlines врізався в північну вежу центру, а рейс 175 United Airlines - у південну.

У результаті обидві вежі обвалилися, спричинивши навколо серйозні руйнування.

Третій літак (рейс 77 American Airlines), захоплений п'ятьма терористами, був спрямований на будівлю Пентагону недалеко від Вашингтона. Четвертий літак (рейс 93 United Airlines) упав на поле в штаті Пенсильванія.

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