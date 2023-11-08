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США хочуть "задушити" російський газовий проект "Arctic LNG 2"

Фото: США хочуть припинити проект "Arctic LNG 2" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сполучені Штати Америки хочуть досягти припинення російського газового проекту "Arctic LNG 2".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву помічника держсекретаря США з питань енергетики Джеффрі Пайатта.

Помічник держсекретаря США з питань енергетики заявив, що вони прагнуть припинення проекту "Arctic LNG 2".

"Минулого тижня ми ввели нові санкції проти проєкту "Arctic LNG 2"... Наша мета - задушити його", - сказав Пайатт.

Проект "Arctic LNG 2"

"Arctic LNG 2" - проєкт компанії "Новатек" з видобутку природного газу та з виробництва скрапленого природного газу.

Зауважимо, що 2 листопада цього року, на тлі російського вторгнення в Україну, проєкт "Arctic LNG 2" потрапив до санкційного списку США проти виробництва та експортних можливостей Росії в галузі енергетики.

Зауважимо, оператором проєкту і власником усіх активів є ТОВ "Arctic LNG 2", спільне підприємство:

  • ПАТ "НОВАТЕК" (60%);
  • концерну TotalEnergies (10%);
  • китайських корпорацій CNPC (10%);
  • CNOOC (10%);
  • JAPAN ARCTIC LNG (консорціум японських компаній MITSUI і JOGMEC) (10%).

Санкції США проти Росії

США ввели санкції проти Росії в електроніці у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну 2022 року. Ці санкції спрямовані на обмеження доступу Росії до передових технологій та компонентів, які необхідні для виробництва електроніки.

Раніше ми повідомляли, що в США двоє росіян і американець постачали до РФ деталі для танків і гелікоптерів.

Також у жовтні США запровадили санкції, причиною яких стали порушення цінової стелі під час продажу російської нафти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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