UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США готовят новое предупреждение относительно вакцины Johnson & Johnson

Автор: Артур Родивилов

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) добавит в инструкцию к вакцине от коронавируса компании Johnson & Johnson новое предупреждение. Оно связано с редким аутоиммунным заболеванием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

По данным газеты, в США было выявлено около 100 предварительных сообщений о возникновении синдрома Гийена-Барре (СГБ) после прививки вакциной J&J, в основном у мужчин, многие из которых были старше 50 лет. Эту однокомпонентную вакцину в США получили около 12,8 миллиона человек.

Ни J&J, ни FDA комментариев пока не дают.

СГБ - это редкое неврологическое заболевание, при котором иммунная система организма атакует защитное покрытие нервных волокон. В большинстве случаев это состояние возникает после бактериальной или вирусной инфекции.

В прошлом уже выявляли связь между этим заболеванием и вакцинацией, в первую очередь во время вспышки свиного гриппа в США в 1976 году, а десятилетия спустя - с вакциной, использованной во время пандемии гриппа H1N1 в 2009 году.

Ранее Европейский регулятор по лекарственным средствам (EMA) обнаружил возможную связь между очень редким воспалением сердца и вакцинами COVID-19 от Pfizer и Moderna. Однако регулятор подчеркнул, что преимущества прививок перевешивают любые риски.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВакцинаКоронавирус