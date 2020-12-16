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В США госпитализировали медика после вакцинации от COVID-19

Автор: РБК-Украина

В американском штате Аляска госпитализировали медицинского работника после вакцинации от коронавируса. У него появилась сильная аллергическая реакция.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что медик был привит вакциной компаний BioNTech и Pfizer.

Состояние медработника оценивается как стабильное. Его реакция на вакцину была схожей с той, которая проявилась у двух медработников после прививок в Великобритании на прошлой неделе.

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Однако изданию не известно, страдал ли медработник аллергией на лекарственные препараты.

Напомним, 14 декабря в Соединенных Штатах началась массовая вакцинация от коронавируса. Первой привили медсестру из Нью-Йорка.

Ранее сообщалось, что 8 декабря в Великобритании началась вакцинация населения от коронавируса вакциной Pfizer. Первыми к прививанию допустили пожилых людей и медиков.

На следующий день в Британии зафиксировали два случая аллергической реакции на вакцину Pfizer у сотрудников Национальной медицинской службы Британии.

После чего Национальная медицинская служба призвала людей с историей сильных аллергических реакций в анамнезе не идти на вакцинацию от COVID-19.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиВакцинаКоронавирус