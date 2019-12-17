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В США фургон въехал в супермаркет, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     17.12.2019 - 16:22
В США фургон въехал в супермаркет, есть пострадавшие
Фото: место происшествия (seattletimes.com)

В результате происшествия пострадали по меньшей мере 11 человек

В Соединенных Штатах в городе Сиэтл фургон въехал в супермаркет, в результате чего пострадали по меньшей мере одинадцать человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, все пострадавшие были госпитализированы. По меньшей мере три человека человека находятся в критическом состоянии.

"11 человек пострадали в понедельник ночью после того, как белый фургон въехал в супермаркет возле Сиэтла", - говорится в сообщении.

По словам полицейского в округе Кинг Райана Абботта, двое подозреваемых въехали в магазин, чтобы совершить кражу, после чего пытались убежать.

Подозреваемые были задержаны, и сейчас они находятся под стражей.

Напомним, в августе 2019 года, в городе Дейтон (штат Огайо) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием угнанного полицейского автомобиля, в результате чего погибли двое детей и еще 10 человек пострадали.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в городе Афины (штат Техас, США) грузовой поезд въехал в школьный автобус, после того как тот заглох на переезде. Так, в результате ДТП погиб один из учеников, еще одна школьница получила травмы.

Кроме того, на севере штата Нью-Йорк произошла авария, в ходе которой столкнулись по меньшей мере два автомобиля, в результате чего погибли 20 человек. На место происшествия выехали сотрудники Национального бюро по безопасности на транспорте, которые должны разобраться в случившемся.

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