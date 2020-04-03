В США фиксируют рекорд безработицы на фоне пандемии коронавируса

В США за последние две недели количество безработных увеличилось на 10 миллионов на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает Associated Press (АР).

Отмечается, что официально правительство планирует объявить о 150 тысячах безработных, однако эти данные были получены до массового увольнения связанного с коронавирусом, которое произошло две недели назад.

"С тех пор почти 10 миллионов американцев обратились за пособиями по безработице, что намного больше, чем за любой соответствующий зарегистрированный период", - говорится в сообщении.

При этом ожидается, что уровень безработицы продолжит расти. По прогнозам экономистов, к концу апреля могут потерять работу около 20 миллионов человек, что приведет к росту уровня безработицы до 15% и станет худшим показателем с 1930-х годов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что экономика Соединенных Штатов вступила в глубокую рецессию, похожую на Великую депрессию, на фоне мер по борьбе с пандемией коронавируса.

Также сообщалось, что глубокая глобальная рецессия в 2020 году теперь является базовым прогнозом Международного рейтингового агентства Fitch Ratings. Квартальный спад в крупнейших экономиках может достигнуть уровня 30%.