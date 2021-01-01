В США фармацевт испортил 500 доз вакцины от COVID-19, его арестовали

Полиция Висконсина, США, арестовала фармацевта, который умышленно испортил партию вакцины от коронавируса. Инцидент произошел в городке Графтон.

Об этом сообщает WBAY.

Бывший сотрудник медицинского учреждения сети Aurora Health Care специально достал из холодильника около 500 доз вакцины производства Moderna и оставил их на ночь вне камеры хранения, зная, что после этого препарат потеряет эффективность.



Полиция выдвинула мужчине обвинения в умышленной порче вакцины, нанесении материального ущерба, а также действиях, которые создали риск для здоровья других людей.

По предварительным данным, фармацевт нанес ущерб на сумму от 8 до 11 тысячи долларов.



Aurora Health Care уведомила 57 человек, которым, предварительно, сделали инъекцию неэффективной вакциной.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что деньги за вакцину от COVID производства фармацевтической компании Sinovac Biotech будут возвращены в случае провала финальной стадии клинических испытаний. Первый контракт стоил Украине почти 1 млрд гривен.

Также генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что Международный механизм доступа к вакцинам от коронавируса COVAX нуждается в финансировании на 4 млрд долларов. Эти средства необходимо собрать в следующем году.