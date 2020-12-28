В США еще одна вакцина от COVID вышла на финальную стадию испытаний

Компания Novavax перешла к финальной стадии испытаний своей вакцины от коронавируса в Соединенных Штатах. Испытания вакцины Novavax проходят не только в США, а также в Мексике, Великобритании и ЮАР.

Об этом сообщает газета Financial Times.

"Пока в мире свирепствует пандемия COVID-19, это испытание - критический шаг на пути к созданию глобального портфолио безопасных и эффективных вакцин, чтобы защитить население мира", - заявил исполнительный директор Novavax Стенли Эрик.

Компания получила на исследования 1,6 млрд долларов в рамках программы администрации Дональда Трампа "Операция сверхсветовая скорость".

В испытаниях примут участие до 30 тысяч участников. Примерно четверть испытуемых будет старше 65 лет, по меньшей мере 15% составят афроамериканцы.

Вакцину можно хранить при температуре 2 - 8 градусов по Цельсию, что выгодно отличает ее от препарата BioNTech и Pfizer.

Напомним, ранее правительство Канады заключило соглашение с двумя американскими компаниями Novavax и Johnson & Johnson о предварительном заказе миллионов доз вакцин против COVID-19. В общей сложности Канада зарезервировала для себя более 300 млн доз будущей вакцины.

Кроме того, в ВОЗ прогнозируют, что коронавирус Sars-cov-2 продолжит мутировать.