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США и ЕС запустят партнерство для передачи COVID-вакцин бедным странам, - Байден

Автор: Дмитрий Кузнецов

США и Евросоюз запускают партнерство по бесплатной передаче вакцин от коронавируса бедным странам. Помимо этого Вашингтон и Брюссель начнут борьбу с дезинформацией о прививках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.

"Мы запускаем партнерство США и ЕС по вакцинам с целью работать более тесно вместе с нашими партнерами и расширять глобальную вакцинацию", - сказал Байден, открывая саммит по борьбе с пандемией коронавируса.

По его словам, США и ЕС обязуются безвозмездно передавать, а не продавать, вакцины от коронавируса бедным странам. Байден также добавил, что в рамках партнерства начнется борьба с дезинформацией вокруг прививочной кампании.

Американский лидер добавил, что в этом году США планируют провести многостороннее совещание по борьбе с пандемией коронавируса. Байден предложил организовать такую встречу в первом квартале 2022 года.

Напомним, ранее агентство AP сообщило о планах США удвоить закупку вакцины Pfizer от COVID-19 для бедных стран до 1 миллиарда доз.

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ЕвросоюзСоединенные Штаты АмерикиВакцина от коронавируса