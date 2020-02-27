США и ЕС призвали Россию найти заказчиков убийства Немцова

В США и ЕС призвали Россию провести полное расследование убийства оппозиционера Бориса Немцова и найти заказчиков преступления. Об этом заявили в посольстве США в РФ и прес-служба Внешнеполитической службы ЕС.

США призвали почтить его память для подтверждения заявленной приверженности свободе слова.

"В пятую годовщину убийства Бориса Немцова мы вновь призываем власти провести расследование в отношении тех, кто организовал и заказал это преступление. Борис Немцов остается примером для тех, кто стремится к демократии и считает, что власть должна быть подотчетна народу.", - говорится в сообщении посольства.

Также в ЕС призвали расследовать убийство Немцова.

"Его убийство должно быть расследовано полностью и транспарентно, с тем чтобы все лица, причастные к этому преступлению, были привлечены к ответственности", - говорится в сообщении ЕС.

Напомним, у президента РФ заявляли, что на территории России не может быть никакого международного расследования убийства оппозиционера Бориса Немцова.

РБК-Украина писало, что Немцова застрелили в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева приговорили к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.