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У США експоліцейський влаштував стрілянину в барі: є загиблі та поранені

Фото: колишній поліцейський у США вбив 3 людей, ще 6 поранено (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Колишній поліцейський влаштував стрілянину у байкерському барі в Південній Каліфорнії. Перш ніж його застрелила поліція він вбив трьох людей і поранив ще шістьох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Стрілянина сталася приблизно за 80 км на південний схід від Лос-Анджелеса. У закладі перебували десятки людей. Як стверджують ЗМІ, чоловік зайшов у бар і націлився на свою колишню дружину, їй вдалось вижити. 

Троє людей загинули на місці. Двоє із шести поранених перебувають у критичному стані. Стрілок був убитий офіцером поліції в ході перестрілки на місці інциденту. 

Департамент поліції Вентури заявив, що нападник був сержантом у відставці Джоном Сноулінгом, який служив з липня 1986 року по лютий 2014 року. 

За даними Білого дому, президент Джо Байден був проінформований про ситуацію.

Випадки масових стрілянин у США

У місті Джаспер, штат Техас, дев'ять підлітків отримали поранення через стрілянину під час вечірки після випускного балу. Інцидент стався в середній школі, у залі церковних зборів.

Також, у торговому центрі у передмісті Далласа сталася стрілянина. До клініки доставили постраждалих громадян, одній з жертв було лише 5 років.

 

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