США в два раза увеличат взносы в программу вакцинации COVAX

Соединенные Штаты Америки увеличат в два раза взносы в международную инициативу вакцинации против коронавируса COVAX. Взносы будут увеличены с 2 до 4 миллиардов долларов.
Дополнительные 2 млрд долларов будут выделены на инициативу в период с 2021 до 2022 года.
"COVID показал нам, что ни одна нация не может действовать в одиночку перед лицом пандемии. Сегодня президент Байден предпринимает действия... для защиты американцев от COVID-19 и наиболее уязвимых людей во всем мире. США возьмут на себя ведущую роль в мобилизации дальнейших глобальных взносов в COVAX, выделив дополнительные 2 млрд долларов", - сообщили в Белом доме.
В администрации президента США утонили, что выплаты будут осуществляться по мере работы США с донорами.
Отметим, COVAX является глобальной международной инициативой по обеспечения равного доступа к вакцинам против коронавируса для всех стран.
Напомним, Украина является участником данной инициативы и ожидает получения вакцины от COVID. Согласно промежуточному плану распределения вакцин, Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech и может рассчитывать на более 2 млн доз COVID-вакцины от AstraZeneca.
При этом, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, с поставками вакцин по инициативе COVAX у Украины возникли бюрократические трудности. Первые препараты по COVAX будут поставлены в конце февраля.