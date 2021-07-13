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В США допустили возможность серьезных побочных эффектов от третьей дозы COVID-вакцины

Автор: Дмитрий Кузнецов

Вакцинация от коронавируса третьей дозой может вызвать серьезные побочные эффекты. Для их исключения необходимо провести дополнительные исследования, чтобы получить больше данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как рассказал изданию заместитель директора Центров по контролю и профилактике заболеваний США Джей Батлер, схема вакцинации от коронавируса двумя дозами разными препаратами может привести к возникновению побочных эффектов. Третий укол повышает эти риски.

"Мы заинтересованы в том, чтобы узнать, может ли третья доза быть связана с более высокими рисками возникновения побочных реакций", - сказал он.

По его словам, правительство США еще не приняло решения о том, проводить ли вакцинацию третьей дозой, но видит в этом "большую потребность", особенно среди пожилых людей и других групп с высоким риском заражения инфекцией.

Батлер также отметил, что не встречал никаких доказательств снижения иммунитета к COVID-19 среди жителей США, которым делали прививки в декабре или январе.

Он добавил, что существующие прививки обеспечивают значительную защиту от "Дельта"-варианта COVID-19, который впервые был обнаружен в Индии и стал доминирующим штаммом в США.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что пока недостаточно данных о том, будет ли полезной третья доза вакцины от коронавируса для поддержания защиты от вируса.

Отметим, Pfizer намерена в ближайшее время предоставить данные о проведении испытаний третьей (бустерной) дозы препарата.

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Соединенные Штаты АмерикиКоронавирусВакцинация