В США допустили возможность серьезных побочных эффектов от третьей дозы COVID-вакцины

Как рассказал изданию заместитель директора Центров по контролю и профилактике заболеваний США Джей Батлер, схема вакцинации от коронавируса двумя дозами разными препаратами может привести к возникновению побочных эффектов. Третий укол повышает эти риски.

"Мы заинтересованы в том, чтобы узнать, может ли третья доза быть связана с более высокими рисками возникновения побочных реакций", - сказал он.

По его словам, правительство США еще не приняло решения о том, проводить ли вакцинацию третьей дозой, но видит в этом "большую потребность", особенно среди пожилых людей и других групп с высоким риском заражения инфекцией.

Батлер также отметил, что не встречал никаких доказательств снижения иммунитета к COVID-19 среди жителей США, которым делали прививки в декабре или январе.

Он добавил, что существующие прививки обеспечивают значительную защиту от "Дельта"-варианта COVID-19, который впервые был обнаружен в Индии и стал доминирующим штаммом в США.