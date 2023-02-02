UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США допускають участь росіян в Олімпійських іграх у нейтральному статусі

Фото: США допускають участь росіян в Олімпійських іграх у нейтральному статусі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

США не проти участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх 2024 та 2026 року, якщо вони не представлятимуть свою країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter репортера CNN Наташі Бертран.

"Прес-секретар Білого дому заявив, що США не проти того, щоб окремі спортсмени з Росії чи Білорусі змагалися та проходили кваліфікацію на Літні Олімпійські ігри 2024 року та Зимові ігри 2026 року, якщо "абсолютно ясно", що вони не представляють своїх країн", - написала журналістка.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.

Крім того, президент МОК Томас Бах заявив, що хоче, щоб спортсмени з Росії та Білорусі змогли взяти участь у Іграх у Парижі, навіть якщо російська війна проти України триватиме. Президент Франції Еммануель Макрон також вважає, що росіяни та білоруси мають взяти участь в Олімпіаді-2024 у Парижі.

Також ми повідомляли, що організатори Олімпіади в Парижі підтвердили допуск росіян та білорусів до участі.

Проте рішення щодо участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх-2024 у Парижі ще не прийнято, обговорюється питання їхньої участі у змаганнях в Азії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки