США допускають участь росіян в Олімпійських іграх у нейтральному статусі

США не проти участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх 2024 та 2026 року, якщо вони не представлятимуть свою країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter репортера CNN Наташі Бертран.

"Прес-секретар Білого дому заявив, що США не проти того, щоб окремі спортсмени з Росії чи Білорусі змагалися та проходили кваліфікацію на Літні Олімпійські ігри 2024 року та Зимові ігри 2026 року, якщо "абсолютно ясно", що вони не представляють своїх країн", - написала журналістка.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.

Крім того, президент МОК Томас Бах заявив, що хоче, щоб спортсмени з Росії та Білорусі змогли взяти участь у Іграх у Парижі, навіть якщо російська війна проти України триватиме. Президент Франції Еммануель Макрон також вважає, що росіяни та білоруси мають взяти участь в Олімпіаді-2024 у Парижі.

Також ми повідомляли, що організатори Олімпіади в Парижі підтвердили допуск росіян та білорусів до участі.

Проте рішення щодо участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх-2024 у Парижі ще не прийнято, обговорюється питання їхньої участі у змаганнях в Азії.

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