США дополнительно закупят 200 млн доз вакцины Moderna

Дополнительные дозы вакцины Moderna, в результате чего общий объем заказов в США достигнет 500 миллионов, могут быть использованы для первичной прививки, в том числе детям, или в качестве возможной ревакцинации, заявила компания.

В настоящее время компания Moderna проводит клинические испытания третьей ревакцинации своей разрешенной вакцины, а также экспериментальной вакцины для защиты от различных штаммов коронавируса.

В августе прошлого года правительство США заключило с компанией Moderna сделку на сумму 1,53 миллиарда долларов на поставку 100 миллионов доз вакцины с возможностью приобретения еще 400 миллионов.

Компания подала заявку на полное одобрение в США используемой в настоящее время вакцины COVID-19, а также попросила регулирующие органы разрешить ее экстренное применение для подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Компания Moderna, которая по состоянию на понедельник поставила правительству США 217 миллионов доз своей вакцины, заявила, что дополнительная закупка должна обеспечить непрерывность поставок в течение первого квартала следующего года.

Компания заявила, что ей предстоит поставить 110 миллионов доз в четвертом квартале и 90 миллионов в первом квартале 2022 года.