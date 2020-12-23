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США договорились о еще 100 миллионах доз вакцины Pfizer от коронавируса

Автор: Роман Тверденко

Правительство США договорилось о поставках дополнительных 100 миллионов доз вакцины от коронавируса разработки Pfizer. Их должны передать американским властям до конца июля.

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Об этом сообщает Reuters.

Согласно договоренности, минимум 70 миллионов доз из этой партии Pfizer должен передать до 30 июня 2021 года, а остаток не позже 31 июля. Сделка обойдется правительству Штатов в 2 миллиарда долларов.

Изначально США договорились о поставке 100 миллионов доз вакцины Pfizer, также на сумму 2 миллиарда долларов. Дозы в рамках этой договоренности уже распространяют и колят пациентам в Штатах.

Напомним, 14 декабря в США началась массовая вакцинация от коронавируса после одобрения препарата компании Pfizer и BioNTech. Первой от коронавируса вакцинировали медсестру из Нью-Йорка.

В конце прошлой недели США одобрили еще одну вакцину от коронавируса. Второй одобренной вакциной стала разработка компании Moderna. Ее использование началось 21 декабря.

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