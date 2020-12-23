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США договорились о еще 100 миллионах доз вакцины Pfizer от коронавируса

Вашингтон, Среда 23 декабря 2020 21:07
США договорились о еще 100 миллионах доз вакцины Pfizer от коронавируса
Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Правительство США договорилось о поставках дополнительных 100 миллионов доз вакцины от коронавируса разработки Pfizer. Их должны передать американским властям до конца июля.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно договоренности, минимум 70 миллионов доз из этой партии Pfizer должен передать до 30 июня 2021 года, а остаток не позже 31 июля. Сделка обойдется правительству Штатов в 2 миллиарда долларов.

Изначально США договорились о поставке 100 миллионов доз вакцины Pfizer, также на сумму 2 миллиарда долларов. Дозы в рамках этой договоренности уже распространяют и колят пациентам в Штатах.

Напомним, 14 декабря в США началась массовая вакцинация от коронавируса после одобрения препарата компании Pfizer и BioNTech. Первой от коронавируса вакцинировали медсестру из Нью-Йорка.

В конце прошлой недели США одобрили еще одну вакцину от коронавируса. Второй одобренной вакциной стала разработка компании Moderna. Ее использование началось 21 декабря.

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