В США у детей выявили новый синдром, связанный с COVID-19

В Нью-Йорке 15 детей, которые имели положительные результаты тестов на коронавирус, поступили в больницы с новыми симптомами, которые врачи связывают с последствиями COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ABC News.

Как сообщается, все пациенты в возрасте от 2 до 15 лет.

"Пациенты в возрасте от 2 до 15 лет были госпитализированы в отделения интенсивной терапии в период с 17 апреля по 1 мая с различными симптомами, связанными с токсическим шоком или болезнью Кавасаки (заболеванием кровяных сосудов), редким воспалительным синдромом, которым обычно страдают дети в возрасте до 5 лет", - говорится в сообщении со ссылкой на Департамент охраны здоровья Нью-Йорка.

Ни один ребенок, из поступивших в больницу, не умер. При этом большинство из них нуждались в поддержке артериального давления, а пятерым детям пришлось делать искусственную вентиляцию легких.

Отмечается, что все они имели умеренную температуру, тогда как у большей половины наблюдались сыпь, боль в животе, рвота и диарея.

По словам местных врачей, полный спектр заболеваний у детей до конца еще не установлен. Также медики допускают, что болезнь может проявиться среди большего числа детей.

Напомним, ранее сообщалось, что в США начали тестировать на людях экспериментальную вакцину от коронавируса. Испытания проводят в Нью-Йорке, где больше всего зараженных коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что в США официально одобрили препарат, помогающий быстрее вылечиться от коронавируса, который ранее использовался для лечения людей с лихорадкой Эбола.