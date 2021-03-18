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США даст в долг 4 млн доз COVID-вакцины AstraZeneca Мексике и Канаде

Новина українською → Вашингтон, Четверг 18 марта 2021 20:04
США даст в долг 4 млн доз COVID-вакцины AstraZeneca Мексике и Канаде Фото: вакцина AstraZeneca от коронавируса (flickr.com)
Автор: Роман Тверденко

Власти США собираются отдать 4 миллиона доз вакцины от коронавируса разработки AstraZeneca Мексике и Канаде. Страны должны будут потом вернуть США эти дозы.

Об этом сообщает Reuters.

Мексика получит 2,5 миллиона доз, а Канада - 1,5 миллиона в долг. Позднее страны компенсируют это количество Штатам, когда получат вакцину по своим контрактам.

В Белом доме отметили, что готовы идти на такой шаг, понимая, что эти страны являются соседями и они вернут дозы вакцины позже.

Пока AstraZeneca не одобрена в США. Там проверяют результаты испытаний добровольцев в стране. И ее могут одобрить к середине апреля. Тогда разработчик, который имеет производство в Штатах, будет готов развести препарат в регионы. И, вероятно, тогда ее могут получить и соседние государства.

В то же время, пока США не рассматривает возможность передачи вакцины другим странам, поскольку процесс вакцинации в самом разгаре внутри страны и такая возможность будет рассмотрена после завершения вакцинации в Штатах.

Напомним, сегодня Европейское агентство по контролю медикаментов (EMA) одобрило дальнейшую вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca. Регулятор не выявил возможность увеличения риска тромбоза от применения вакцины.

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