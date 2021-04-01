В США от COVID вакцинировали более четверти взрослого населения

В то же время около 53,4 миллиона американцев считаются полностью вакцинированными от коронавируса.

По данным Университета Джона Хопкинса, средний суточный показатель новых случаев COVID в США увеличился с десяти дней с 54 799 до 66 875.

К слову, Джо Байден заявил, что поставил новую цель вакцинации от коронавируса в США. Он ожидает, что будет сделано 200 миллионов уколов за первые 100 дней своего пребывания на должности.

Напомним, что в декабре 2020 года Байден, который тогда был избранным президентом США, планировал, что за 100 дней его президентства в стране сделают 100 млн прививок от коронавируса. Это обещание глава государства выполнил за 58 дней. Кроме того, президент США Джо Байден озвучил сроки, когда в стране смогут привить все население.