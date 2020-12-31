В США от COVID в декабре привили в шесть раз меньше граждан, чем хотели

В США к концу декабря вакцинировались от коронавируса 2,8 миллиона человек. Это более чем в шесть раз больше чем изначально планировали в Штатах.

Об этом сообщает Reuters.

Изначально в США рассчитывали, что до конца 2020 года удастся вакцинировать 20 миллионов человек и считали это реалистичной целью. Но это число и близко не достигнуто. Сообщается, что в штаты отправлено только 14 миллионов доз вакцин от Pfizer и Moderna.

В комментарии Reuters один из представителей регионального медицинского департамента заявил, что на местах не хватает федерального финансирования, из-за чего они не могут нанять достаточное количество персонала для вакцинации.

В среду сообщалось, что в США вакцину от коронавируса разработки AstraZeneca могут одобрить в апреле 2021 года. Сейчас она находится на третьем этапе испытаний в стране.

Кроме этого, в американском штате Калифорния объявили о втором подтвержденном случае в стране нового штамма коронавируса. Это является убедительным свидетельством того, что инфекция широко распространяется в США.