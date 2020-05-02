В США от COVID-19 умерли более 65 тысяч человек

В США за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, умерло 1654 граждан. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Спо состоянию на 5:00 2 мая, в США диагностирован 1 131 280 случаев заболевания. Умерло от осложнений, вызванных болезнью 65 766 человек. Уже выздоровели 161 563 пациенты.

За минувшие сутки подтверждено 30 057 случаев заболевания коронавирусом.

Напомним, в США количество жертв коронавируса COVID-19 превысило потери американской армии во время войны в Вьетнаме. За более чем десятилетие боевых действий в Вьетнаме погибли 58 220 человек.

По словам американского президента Дональда Трампа, в США врачи провели уже около 6 млн тестов на коронавирус COVID-19.

Белый дом намерен провести спецоперацию, чтобы значительно сократить время, необходимое для разработки вакцины против коронавируса.

Ранее спецслужбы США пришли к выводу, что новый коронавирус COVID-19 не был выведен искусственно или генетически модифицирован.

В то же время Трамп уверен, что коронавирус возник в лаборатории в Китае. По его словам, Пекин либо не мог остановить COVID-19, либо не стал этого делать.