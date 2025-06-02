У США чоловік влаштував теракт на акції на підтримку ізраїльських заручників, є постраждалі

Так, у місті Боулдер (штат Колорадо, США) зловмисник кинув пляшки із займистою рідиною в натовп учасників.

Внаслідок інциденту мінімум двоє людей зазнали опіків і були доставлені до лікарні. Решта учасників акції отримали легкі поранення або пережили сильний стрес.

Акція "Run for Their Lives"

Напад відбувся під час регулярної щотижневої акції єврейської громади, яка називається Run for Their Lives ("Забіг заради їхніх життів").

Дана акція не має жодних політичних мотивів і спрямована на те, щоб привернути увагу до гуманітарної кризи.

Учасники акції носять червоний одяг, приносять плакати та іноді червоні стрічки, символізуючи підтримку ізраїльським заручникам, викраденим бойовиками ХАМАС 7 жовтня 2023 року під час атаки на Ізраїль.

Реакція правоохоронців

Підозрюваного було оперативно затримано безпосередньо на місці події.

Правоохоронці повідомили, що Федеральне бюро розслідувань (ФБР) класифікує цей інцидент як навмисний терористичний акт.

Водночас слідчі не виключають можливість, що нападник міг страждати на психічні розлади, і ця версія також перебуває в центрі уваги розслідування.

Коментарі правоохоронців

Директор ФБР Кеш Пател повідомив у соцмережах, що його відомство повністю задіяне в розслідуванні та тісно співпрацює з місцевими органами влади.

Про напад було поінформовано президента США Дональда Трампа.

Міжнародна реакція

Постійний представник Ізраїлю при ООН Дані Данон назвав інцидент терактом і закликав до жорсткої міжнародної відповіді.«Час заяв минув. Настав час рішучих дій проти ініціаторів, де б вони не були», – наголосив він.