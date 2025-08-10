У США чоловік вбив копа і звинуватив COVID-вакцину у депресії

Чоловік у США влаштував стрілянину в штаб-квартирі Центрів контролю та профілактики захворювань. Нападник звинуватив COVID-вакцину у своїй депресії та схильності до самогубства.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Associated Press та CNN .

За даними ЗМІ, інцидент стався у пʼятницю ввечері, 8 серпня, в місті Атланта. Стрілянина почалась в аптеці Emory Point CVS на Кліфтон-роуд, яка розташована прямо навпроти головного входу до Центрів контролю та профілактики захворювань.

Стрілець мав на обличчі хірургічну маску, а при собі:

два пістолети,

гвинтівку,

дробовик,

два рюкзаки, наповнені боєприпасами.

Він відкрив вогонь щонайменше по чотирьох будівлях CDC. У двох будівлях згодом виявили щонайменше 40 кульових отворів, а також декілька у третій будівлі.

На виклик про стрілянину приїхав офіцер поліції округу ДеКалб Девід Роуз. Однак нападник випустив в нього кілька куль і 33-річний поліцейський від отриманих поранень помер у лікарні. Як відомо, вдома в нього залишились двоє дітей та вагітна дружина.

Після тривалої операції правоохоронців, стрільця знайшли мертвим на другому поверсі аптеки. Однак наразі невідомо, поранили його правоохоронці чи це було самогубство.

Що відомо про ймовірного нападника

Представник правоохоронних органів повідомив AP, що до поліції звернувся чоловік, який впізнав у нападнику свого сина. За його словами, син був засмучений через смерть свого собаки, а також надмірно зосередився на темі вакцини від COVID-19.

Джерела CNN кажуть, що поліція після розмови з членами родини підозрюваного має гіпотезу, що він або був хворий, або вважав себе хворим, і звинуватив у цьому вакцину проти COVID-19.

За даними AP, стрілець звинувачував вакцину від COVID-19 у тому, що вона зробила його депресивним і схильним до самогубства.

Примітно й те, що стрілянина сталася в той самий тиждень, коли міністр охорони здоров’я США Роберт Ф. Кеннеді - молодший, який давно критикує вакцинацію проти COVID-19 і має історію поширення дезінформації про вакцини, оголосив про скасування інвестицій у проєкти з мРНК-вакцин на суму пів мільярда доларів.