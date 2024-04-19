В США чоловік підпалив себе біля суду, де розглядають справу Трампа

Свідок з місця події розповів, що спочатку почув, як чоловік підкидав у повітря брошури, а потім побачив, як він облив себе з каністри та підпалив. За даними очевидців, чоловік горів кілька хвилин.

"У той момент я сказав: "О, чорт, що я зараз побачу?", - сказав свідок.

Фото: в США чоловік підпалив себе біля суду (twitter.com/hodgetwins)

Представник нью-йоркської служби з надзвичайних ситуацій повідомив, що людину забрали на ношах після того, як вона, ймовірно, сама себе підпалила.

Причина інциденту наразі невідома.