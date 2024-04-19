В США чоловік підпалив себе біля суду, де розглядають справу Трампа

В США біля будівлі суду Нью-Йорка, де проходив судовий процес над колишнім президентом Штатів Дональдом Трампом, чоловік себе підпалив.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Свідок з місця події розповів, що спочатку почув, як чоловік підкидав у повітря брошури, а потім побачив, як він облив себе з каністри та підпалив. За даними очевидців, чоловік горів кілька хвилин.
"У той момент я сказав: "О, чорт, що я зараз побачу?", - сказав свідок.
Представник нью-йоркської служби з надзвичайних ситуацій повідомив, що людину забрали на ношах після того, як вона, ймовірно, сама себе підпалила.
Причина інциденту наразі невідома.
Нагадаємо, що в США триває судовий процес, який пов'язаний з 130 000 доларів у вигляді платежів, які компанія Трампа здійснила його тодішньому адвокату Майклу Коену.
За даними обвинувачення адвокат нібито передав гроші від імені Трампа, щоб не дати порноакторці Стормі Деніелс оприлюднити свої заяви про сексуальні стосунки з Трампом десять років тому. Сам Трамп заперечує факт цієї зустрічі.
Однак прокурори стверджують, що виплати Коену були помилково зареєстровані як судові гонорари. Прокуратура назвала ці гроші частиною схеми приховування скандальних історій, які, як боявся Трамп, могли б допомогти його супернику на виборах 2016 року.
Детальніше про справу Трампа можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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