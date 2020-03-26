В США число жертв коронавируса превысило 1000 человек

Сегодня, 26 марта, из-за коронавируса в США число умерших превышает одну тысячу человек. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса.

Как сообщается, университет ведет подсчеты на основе федеральной и местной статистики и по его данным от коронавируса в США зафиксировано 69 018 новых случаев заражения, 1042 смерти и 616 человек, которых удалось вылечить. Также за последние сутки число зараженных и погибших увеличилось на 14024 и 265 человек соответственно.

Как отмечается, по смертности первые позиции занимают следующие страны: Италия (7503), Испания (3647) и Китай (3291).

Напомним, мэр Вашингтона (США) Мюриель Баузер издала указ о временном закрытии всех предприятий, не имеющих первостепенного значения, а также запретила собрания десяти и более человек в связи с распространением коронавируса на территории округа Колумбия.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы снять ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса, до 12 апреля.

До этого он говорил, что США в ближайшие недели восстановят экономическую деятельность, которую приостановили из-за коронавируса.

Также 13 марта Трамп ввел в США чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса. Американский президент заявил, что направит до 50 млрд долларов для штатов, населенных пунктов для борьбы с коронавирусом.