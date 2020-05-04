В США число смертей от коронавируса приближается к 70 тысячам

В США число погибших от коронавируса составляет 67 тысяч, а общее число зараженных достигло 1 158 000 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные центра

Так,

Штаты Мичиган и Иллинойс заняли следующие позиции по числу погибших - 1893 и 1786 соответственно.

При этом 180 тысяч человек победили болезнь.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что от коронавируса может умереть до 100 тысяч американцев. Он также утверждал, что без действий его администрации "минимум потеряли бы два миллиона, четыре миллиона, пять миллионов, это минимум".

Кроме того, американский лидер уверен, что вакцина от коронавируса будет готова до конца года.

"Мы очень уверены, что будем иметь вакцину до конца года... Сейчас врачи скажут: "Вы не должны так говорить". Я скажу, что я думаю... Я думаю, что мы получим вакцину скорее раньше, чем позже", - заявил он.

Также РБК-Украина писало, что США запускают секретный проект по ускорению разработки вакцины от COVID-19. По данным Bloomberg, в рамках проекта будут использоваться все правительственные ресурсы для быстрого тестирования самых перспективных экспериментальных вакцин.