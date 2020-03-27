В США число случаев коронавируса превысило 85 тысяч

Число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Соединенных Штатах в пятницу, 27 марта, достигло 85,3 тысячи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Американский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

При этом от вируса скончались 1246 человек.

Лидирует город Нью-Йорк со 365 летальными случаями, на втором весте город Кинг в штате Вашингтон со 109 случаями.

Напомним, США обошли Китай и Италию по количеству подтвержденных случаев коронавируса. Ночью 26 марта количество зараженных коронавирусом в США превысило 83 тысячи. Жертвами болезни стали 1178 человек.

Кроме того, президент Дональд Трамп уже объявил введение чрезвычайной ситуации в 12 американских штатах из-за вспышки коронавируса. В пятницу режим ЧС был введен в штатах Мэриленд, Иллинойс и Миссури.

Добавим, что США в ближайшие недели восстановят экономическую деятельность, которую приостановили из-за коронавируса.