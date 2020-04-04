В США часть заключенных переведут на домашний арест из-за коронавируса

Фото: тюрьма в Южной Каролине (southcarolinaradionetwork.com)

Этот приказ появился после того, как 5 заключенных умерли от коронавируса

Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что федеральное бюро тюрем сталкивается с чрезвычайными ситуациями в связи с коронавирусом, из-за чего было принято решение начать выпускать больше заключенных из-под стражи в домашнее заключение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Согласно распоряжению Барра, выпускать начнут тех, кто находится в федеральных тюрьмах, наиболее пострадавших от COVID-19, включая такие учреждения, как "Окдейл" в Луизиане, "Элктон" в Огайо и "Данбери" в Коннектикуте.

"Для всех заключенных, которых вы считаете подходящими кандидатами для домашнего заключения, вы должны немедленно обработать их для передачи, а затем немедленно передать их после 14-дневного карантина", - приводит слова генпрокурора США агентство.

Этот приказ появился после того, как 5 в пятницу заключенных умерли от коронавируса.

Также отмечается, что адвокаты уголовного правосудия в течение нескольких месяцев предупреждали, что тюрьмы и тюрьмы США являются потенциальными теплицами для заражения. Заключенные живут в тесных помещениях, пользуются общими ванными комнатами и столовыми, и зачастую имеют ограниченный доступ к медицинскому обслуживанию.

Напомним, количество зараженных коронавирусом в мире превысило 1 млн случаев, а количество смертей - 51 тысячу. Эксперты ВОЗ подозревают, что реальное число инфицированных гораздо больше из-за бессимптомных случаев и отсутствия широкомасштабного тестирования.

Также РБК-Украина писало, что почти половина населения Земли изолирована из-за коронавируса. Около 4 млрд человек во всем мире получили приказ оставаться дома из-за введенных карантинных мер.