ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США не будут закрывать границы при второй волне коронавируса, - Трамп

Новости » Общество     22.05.2020 - 06:32
США не будут закрывать границы при второй волне коронавируса, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (flickr)

По словам американского президента, предпринимать меры будут в зависимости от ситуации

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не собираеться закрывать границы страны в случае новой волны коронавируса COVID-19. Трамп считает, что США смогут "потушить этот пожар".

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Такое заявление американский лидер сделал во время визита на завод Ford в Мичигане.

"Мы не закрываем нашу страну, если США пострадает от второй волны коронавирусной инфекции", - подчеркнул он.

Трамп также сравнил эти вспышки с пожарами, отметив, что США под силу их потушить.

"Мы собираемся потушить пожары. Мы не собираемся закрывать страну... Мы можем потушить огонь. Будь то тлеющий уголь или пламя, мы его потушим. Но мы не закрываем нашу страну", - резюмировал он.

Напомним, по данным Европейского центра предотвращения и контроля заболеваний, перспектива второй волны коронавируса в Европе возрастает. Центр подчеркивает, что нынешняя эпидемия еще не закончилась, хотя правительства многих стран уже ослабили ограничения.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали возможность второй смертоносной волны пандемии. При этом пик будет совпадать с другими сезонными заболеваниями.

Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикикарантинДональд ТрампКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь