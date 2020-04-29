США будут проводить до пяти миллионов тестов на коронавирус в день

В Соединенных Штатах Америки будут проводить ежедневно до пяти миллионов тестов на коронавирус COVID-19. Об этом на брифинге в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина.

По его словам, Соединенные Штаты скоро достигнут этого показателя.

"Мы скоро достигнем этого. Мы очень хорошо работаем с тестированием", - сказал Трамп.

Напомним, количество зараженных коронавирусом в Соединенных Штатах от начала выявления первого случая состоянию на 2:00 во вторник, 28 апреля, превысило один миллион человек. От осложнений в результате инфицирования COVID-19 умерли 56 624 человека.

Несмотря на все еще значительные показатели заболеваемости и смертности в стране, американский президент Дональд Трамп считает, что эпидемиологическая ситуация в США "во всех отношениях становится лучше".

Ранее директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд заявил, что вторая волна эпидемии коронавируса в США может стать более страшной, чем первая. В то же время Трамп уверен, что вторая волна заболеваний не будет такой масштабной, как первая.

Также РБК-Украина сообщало, что первую тысячу заболевших COVID-19 в США зафиксировали 11 марта.