UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

США не будут поставлять ЕС вакцины AstraZeneca в ближайшее время

Автор: Андрей Козловский

Вакцину от коронавируса AstraZeneca американского производства в ближайшее время не будут поставлять в Европейский Союз. Из-за этого вакцинация европейского населения может замедлиться.

Об этом сообщает Reuters.

"США сказали нам, что у них нет возможности поставлять вакцины AstraZeneca в ЕС", - заявил высокопоставленный дипломат Евросоюза, который имеет непосредственное отношение к этим переговорам.

Компания AstraZeneca сообщила ЕС в начале этого года, что сократит свои поставки во втором квартале как минимум наполовину до менее чем 90 млн доз. Однако позже она предложила предоставить вакцины, которые изготовлены за пределами Европы, в том числе в Соединенных Штатах.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало продолжить использование вакцины компании AstraZeneca от COVID-19. Вакцинация может длиться в ожидании проверки на образование тромбов.

Также РБК-Украина писало, что Европейский союз с апреля удвоит объем доступных вакцин от COVID до 100 млн доз в месяц. Этому поспособствует регистрация новых вакцин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Вакцина
Читайте также
Регулятор ЕС рекомендовал продолжить использование вакцины AstraZeneca
ЕС одобрил четвертую вакцину от COVID. Это Johnson & Johnson
Прогноз погоды