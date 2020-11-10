В США будут лечить COVID-19 экспериментальным препаратом на основе антител

Управление по санитарному надзору и качеству пищевых продуктов разрешило использовать экспериментальный препарат Eli Lilly на основе антител при лечении коронавируса в США. Препарат могут применять в случае необходимости.

Об этом сообщает американское издание Associated Press.

Экспериментальный препарат американские врачи могут назначать для людей от 12 лет и старше, которые имеют легкую или умеренную форму COVID-19 и не требуют госпитализации. Препарат вводят единоразово через капельницу.

Отмечается, что препарат Eli Lilly все еще проходит дополнительные испытания для установления его безопасности и эффективности.

"Это похоже на лечение, которое президент Дональд Трамп получил после заражения коронавирусом в прошлом месяце", - пояснили в AP.

Напомним, сегодня в Министерстве здравоохранения Украины сообщили о начале распределения между регионами препарата "Ремдесивир" для лечения больных коронавирусом.

Добавим, вчера фармацевтические компании BioNTech и Pfizer заявили, что разработанная ими вакцина от коронавируса эффективна в более чем 90% случаев.