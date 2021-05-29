США и Британия призвали ВОЗ возобновить поиски источника коронавируса в Китае

США и Великобритания призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) провести более глубокое исследование происхождения коронавирусной инфекции . В том числе необходима новая миссия в Китай.

Об этом говорится в заявлении постпреда Соединенного Королевства в ООН в Женеве Саймона Мэнли.

Ранее в пятницу в ВОЗ заявили, что дата возможного нового этапа расследования, направленного на установление источника происхождения коронавируса COVID-19, пока не определена.

"Первая фаза исследования COVID-19 всегда считалась началом процесса, а не концом. Мы предлагаем провести своевременную, прозрачную, научно обоснованную вторую фазу исследования под руководством экспертов, в том числе и в Китае, как это рекомендует доклад экспертов", - следует из заявления.