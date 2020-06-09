В США арестовали полицейского, обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда

Американский суд в Миннеаполисе, штат Миннесота, арестовал полицейского, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Бывшему полицейскому назначили миллион долларов залога.

Об этом сообщает DW.

Это означает, что обвиняемого Дерека Шовина после внесения за него залога могут отпустить до заседания суда по делу Флойда. Суд состоялся в понедельник, 8 июня, в формате видеоконференции. Следующее слушание в суде запланировано на 29 июня.

Известно, что в случае освобождения из-под стражи Шовин должен будет выполнять условия суда: не покидать штат Миннесота, не контактировать с родными и не работать в сфере безопасности и обеспечения правопорядка. Кроме того, его попросят сдать оружие.

Джордж Флойд, которому было 46 лет, умер в больнице после того, как его задерживали полицейские 25 мая. Момент жортсокого задержания Флойда, которое произошло 25 мая, попал на видео. На кадрах видно, как полицейский прижимает шею задержанного коленом к асфальту. При этом сам задержанный повторял фразу "Я не могу дышать".

Видео стало доступным через несколько дней после инцидента. Это вызвало волну возмущения и протестов, которые стали неконтролируемыми и переросли в массовые беспорядки. Поддержать мирные акции протестов в защиту темнокожих вышли жители других городов США. Позже к протесту присоединились другие страны.

Напомним, 8 июня в Конгресс США внесли законопроект, который предусматривает реформы правоохранительных органов и значительные ограничения для полиции.