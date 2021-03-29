В США 90% взрослых получат возможность привиться от COVID к 19 апреля

В США предоставляют возможность получить первую дозу вакцины от коронавируса абсолютному большинству взрослого населения. 90% людей могут привиться к 19 апреля.

Он рассказал о расширенном плане вакцинации, который предусматривает увеличение количества пунктов вакцинации и теперь в большинстве штатов взрослые, без каких-либо групп приоритетности, могут привиться в пределах пяти миль от собственного дома.

После того, как в США удалось достичь цели 100 миллионов введенных доз на 60-й день Байдена в должности вместо 100-го и теперь президент хочет в этот же период успеть осуществить 200 миллионов прививок.

Известно, что администрация президента США хочет, чтобы во всех штатах открыли доступ к вакцинации для всех взрослых пациентов не позднее 1 мая. Уже сейчас эта возможность есть в 31 штате.