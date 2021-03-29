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В США 90% взрослых получат возможность привиться от COVID к 19 апреля

Автор: Роман Тверденко

В США предоставляют возможность получить первую дозу вакцины от коронавируса абсолютному большинству взрослого населения. 90% людей могут привиться к 19 апреля.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает CNBC.

Он рассказал о расширенном плане вакцинации, который предусматривает увеличение количества пунктов вакцинации и теперь в большинстве штатов взрослые, без каких-либо групп приоритетности, могут привиться в пределах пяти миль от собственного дома.

После того, как в США удалось достичь цели 100 миллионов введенных доз на 60-й день Байдена в должности вместо 100-го и теперь президент хочет в этот же период успеть осуществить 200 миллионов прививок.

Известно, что администрация президента США хочет, чтобы во всех штатах открыли доступ к вакцинации для всех взрослых пациентов не позднее 1 мая. Уже сейчас эта возможность есть в 31 штате.

Ранее сообщалось, что команда ученых Университетского колледжа Лондона исследовала эффективность вакцин от коронавируса Pfizer и AstraZeneca для старших людей. Исследования показали, что одна доза этих препаратов дает 62% защиты подопечным преклонного возраста.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиВакцина от коронавируса
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