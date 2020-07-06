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В США более 3 млн больных COVID-19. Трамп хочет открыть школы осенью

Новости » Коронавирус     06.07.2020 - 22:41
В США более 3 млн больных COVID-19. Трамп хочет открыть школы осенью
Фото: американцы в масках (flickr.com risingthermals)

Американский президент предлагает возобновить учебный процесс уже этой осенью

Число инфицированных коронавирусом в Соединенных Штатах Америки превысило 3 млн человек. Ежедневно COVID-19 регистрируют у более 40 тысяч американцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Worldometers.

Так, за последние сутки заболели почти 45 тысяч граждан, почти столько же заразились позавчера. А еще несколько дней назад Штаты установили антирекорд по числу новых больных, коронавирус подтвердили у более 57 тыс. американцев.

Отметим, несмотря на растущее число больных, смертность в США от коронавируса находится на очень низком уровне. Так, за последние несколько дней умерло около 500 человек, в то время как еще несколько недель назад США сообщали о минимум 1000 умерших ежедневно.

Снижение летальности от COVID-19 отметил и американский президент Дональд Трамп. У себя в Twitter он написал, что уровень смертности в США "почти самый низкий в мире". По его мнению, это позволяет говорить о скором возобновлении экономики и частичном снятии карантина, в частности - позволит возобновить учебный процесс уже этой осенью.

"Число смертей в США значительно ниже, более чем в десять раз с начала пандемии. Школы должны быть открыты осенью", - заявил Трамп.

Напомним, 2 июля в мире зафиксировали самое большое число новых случаев коронавируса, Штаты были среди "лидеров".

На фоне новых вспышек в США главный инфекционист США спрогнозировал, что число новых больных в стране может увеличиться до 100 тысяч в день.

Также сообщалось, что коронавирусом заразилась советница Трампа.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКоронавирус
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