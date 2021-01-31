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В США более 26 млн человек заразились коронавирусом

США, Воскресенье 31 января 2021 04:35
В США более 26 млн человек заразились коронавирусом
Фото: девушка в маске (pexels)
Автор: Даша Харченко

В США коронавирус выявили у 26 млн 43 тысяч человек. За последние сутки в стране зарегистрировано более 166 тысяч новых случаев заражения.

Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса

США остаются лидером среди стран по числу тестирований и количеству заболевших.

За последние сутки в стране умерли более 3,6 тысяч заразившихся. Общее число летальных исходов в стране достигло 438 тысяч.

Ранее стало известно, что в Соединенных Штатах ежедневно вакцинируют от коронавируса около 1,2 млн человек. В семи американских штатах первую дозу вакцины получили уже более 10% взрослого населения.

Отметим, после инаугурации Джо Байден начал свою с работу с подписания 17 исполнительных документов, направленных на борьбу с пандемией, изменением климата и расовым неравенством, а также отмену некоторых мер политики, введенные его предшественником Дональдом Трампом.

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