В США более 26 млн человек заразились коронавирусом

Фото: девушка в маске (pexels)

В США коронавирус выявили у 26 млн 43 тысяч человек. За последние сутки в стране зарегистрировано более 166 тысяч новых случаев заражения.

Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса

США остаются лидером среди стран по числу тестирований и количеству заболевших.

За последние сутки в стране умерли более 3,6 тысяч заразившихся. Общее число летальных исходов в стране достигло 438 тысяч.

Ранее стало известно, что в Соединенных Штатах ежедневно вакцинируют от коронавируса около 1,2 млн человек. В семи американских штатах первую дозу вакцины получили уже более 10% взрослого населения.

Отметим, после инаугурации Джо Байден начал свою с работу с подписания 17 исполнительных документов, направленных на борьбу с пандемией, изменением климата и расовым неравенством, а также отмену некоторых мер политики, введенные его предшественником Дональдом Трампом.