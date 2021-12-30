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В США за 12 часов напечатали дом и подарили его семье: фото

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Четверг 30 декабря 2021 22:33
В США за 12 часов напечатали дом и подарили его семье: фото Фото: в США за 12 часов напечатали дом и подарили его семье (habitatpgw.org)
Автор: Сергей Пышкин

В США компания Alquist, в рамках программы по поддержке малообеспеченных семей Habitat for Humanity, напечатала на 3D-принтере дом всего за 12 часов. Его уже успели даже подарить.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как отмечается на сайте программы, дома не дарят бесплатно, а продают малообеспеченным семьям по низким ценам в беспроцентную ипотеку. Владельцами напечатанного здания стали Эйприл Стрингфилд и ее 13-летний сын.

Фото: в США за 12 часов напечатали дом и подарили его семье (habitatpgw.org)

Что известно о напечатанном доме:

  • его площадь составляет 111 квадратных метров;
  • в основе лежит быстротвердеющий бетон;
  • материал устойчив к повреждениям и хорошо сохраняет температуру;
  • печатание сократило затраты на строительство на 15%;
  • в доме есть три спальни и две ванные комнаты;
  • дом оборудован умной домашней системой, которая управляется компьютером на базе Raspberry Pi. Он следит за безопасностью и управляет датчиками света, воды и отопления;
  • в будущем дом можно оборудовать солнечными батареями.

В одной из комнат был установлен компактный 3D-принтер, чтобы владельцы дома имели возможность, в случае необходимости - печатать необходимые им вещи.

"Мы с сыном очень благодарны. Я всегда хотела быть домовладелицей. Это мечта, ставшая явью", - отметила Эйприл Стрингфилд.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в поселке городского типа Недригайлове, впервые в Украине - печатали дом с помощью 3D-принтера.

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