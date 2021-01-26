Срыв поставок: Еврокомиссия возьмет под контроль экспорт вакцин из ЕС

Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)

Еврокомиссия обязала производителей вакцин на территории Евросоюза отчитываться о поставках препаратов в третьи страны. Незадолго до этого AstraZeneca и Pfizer сообщили о срывах поставок в первом квартале 2021 года.

Об этом говорится в заявлении ЕК.

Механизм экспортной транспарентности будет создан в кратчайшие сроки.

"Мы хотим ясности по всем транзакциям и полной прозрачности относительно экспорта вакцин от коронавируса из Евросоюза", - говорится в сообщении.

Производители вакцин теперь должны будут заблаговременно предоставлять уведомление о поставках вакцин за границы ЕС.

ЕС выступил против изменения графика поставок вакцины AstraZeneca. Власти отметили, что они финансировали разработку препарата, его производство и сделали предзаказ, чтобы вакцинация прошла как можно быстрее.

Pfizer также сообщил, что поставки в ЕС будут сокращены в первом квартале. Из-за срыва поставок во многих странах не оказалось нужного количества доз препаратов для массовой вакцинации.

Напомним, на прошлой неделе Pfizer временно сократил поставки своей вакцины против коронавируса. Сокращение поставок связано с модернизацией мощностей компании.

Позже компания заверила, что вовремя поставит свой препарат в страны Евросоюза.

Также РБК-Украина писало, что Pfizer подтвердила Канаде, что на этой неделе не стоит ожидать поставок вакцины от коронавируса.