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Все из-за "Омикрона". Кузин объяснил сокращение сроков самоизоляции при COVID-19, но есть нюанс

Автор: Каролина Гайдук

Срок самоизоляции при коронавирусе в Украине сокращен до 5 дней. В Минздраве объясняют такое решение особенностями штамма "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"Вариант "Омикрон" имеет меньший инкубационный период по сравнению с другими штаммами вируса - он составляет 3 дня. Именно поэтому было рекомендовано сокращение амбулаторно-поликлинического лечения до 5 дней. Это позволяет сократить минимальный срок пребывания пациентов под контролем, особенно тех, у которых легкое течение болезни", - отметил главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, речь идет именно о минимальном сроке лечения или самоизоляции, то есть 5 дней.

"Если пациент на 6 день имеет симптомы заболевания, то здесь не может идти речи о завершении лечения или самоизоляции", - подытожил Кузин.

Как отмечается, ранее минимальный срок пребывания для лечения или самоизоляции составлял 10 дней. И даже если человек выздоровел раньше, он в любом случае должен был ждать, когда истечет указанный срок.

Отметим, что в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 33 330 человек. Кроме того, умерли за вчера 259 человек.

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