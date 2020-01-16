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В среду на Донбассе погиб один украинский военный

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При обстрелах использовали запрещенное "Минском" оружие

В течение прошлых суток, 15 января, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий погиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил.

Отмечается, что позиции ООС обстреливали из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.

Обстрелы зафиксированы вблизи Печей, Васильевки, Авдеевки, рядом с Невельським, а также возле Светлодарска и Новотошаковского. Снайпер работал в районе Авдеевки.

"Вчера, 15 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб", - говорится в сообщении.

С начала этих суток российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывали огонь по защитникам Майского. За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.

Ранее сообщалось, что на Донбассе 12-летний получил ранения в результате взрыва неизвестного предмета. Парня доставили в больницу с осколочными ранениями лица.

Напомним, 14 января вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военных получили ранения.

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