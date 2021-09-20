В средней школе США открыли стрельбу, по меньшей мере два человека пострадали

Полиция не разглашает информацию о пострадавших и подозреваемом. Также неизвестно, продолжаются ли поисковые работы. В нынешний момент правоохранители заняты расследованием.

Отмечается, что во время инцидента всех учеников эвакуировали к теннисным кортам школы, чтобы их могли забрать родители.

По словам местного офицера, правоохранители продолжают собирать дополнительную информацию. Соседняя от школы академия также закрыта.

Жизнью двух пострадавших лиц ничего не угрожает, однак их госпитализировали.