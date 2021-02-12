Среди украинцев преобладает мнение о преувеличенности угрозы COVID-19

По данным опроса, в целом в мире в конце 2020 года считали коронавирус преувеличенной угрозой 42% респондентов, противоположного мнения придерживались 53% опрошенных.

Позиция, что угроза преувеличена, несколько возросла по сравнению с последними месяцами. Например, в начале прошлого года мировое общественное мнение о преувеличении этой угрозы тоже получило распространение. Позже, во время так называемого первого пика заболевания, сторонники этого взгляда сократились до трети респондентов, тогда как те, кто не поддерживал его, составляли почти две трети. Однако летом, с уменьшением числа зарегистрированных случаев COVID-19, вера в преувеличение проблемы снова начала расти. Тенденция к росту убежденности в том, что кризис преувеличен, сохранялась и в конце 2020 года.

По данным опроса, большинство населения Австралии, США и ЕС (особенно западных стран ЕС) отвергают утверждения о преувеличении угрозы.

Во время исследования Gallup International, было опрошено 44 796 человек в 47 странах мира. В каждой стране в течение октября-декабря 2020 года было проведено собеседование с представительной выборкой из примерно 1000 мужчин и женщин, или личным путем, по телефону или через Интернет. Погрешность опроса составляет от + 3-5% на уровне 95% доверия.